ORF bejubelt meistgesehene Spiele der Geschichte!

Abfahrten dominierten

Ski-alpin-Übertragungen dominierten das Reichweiten-Ranking. Die beiden Abfahrten knackten auf ORF 1 die Millionenmarke, wobei der Männer-Bewerb mit 1,09 Millionen Zusehern knapp zugkräftiger war als jener der Frauen (1,05 Millionen). Ersterer stellte die meistgesehene Olympia-Abfahrt seit zwölf Jahren dar, zweiterer verbuchte mit bis zu 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den höchsten Spitzenwert der heurigen Olympischen Winterspiele. Der Riesentorlauf der Männer (990.000 Zuschauer) landete knapp unter einem siebenstelligen Wert, aber schaffte es auf das Reichweiten-Podest.