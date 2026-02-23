ORF bejubelt meistgesehene Spiele der Geschichte!

Die Olympischen Winterspiele in Italien haben dem ORF im Rahmen seiner über 500-stündigen Berichterstattung Top-Quoten beschert. In Summe 6,14 Millionen Personen kamen hierzulande zumindest kurz mit den Übertragungen in Kontakt (weitester Seherkreis). Das entspricht 81 Prozent der TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Damit waren die heurigen Olympischen Spiele die meistgesehenen der ORF-Geschichte, jubelte das öffentlich-rechtliche Medienhaus in einer Aussendung.
Bei den Winterspielen 2022 in Peking erreichte der ORF insgesamt 5,4 Millionen Zuseherinnen und Zuseher. Die Bewerbe fanden aufgrund der Zeitverschiebung teils aber zu wenig Publikums-freundlichen Zeiten statt. Ähnlich hoch war das Interesse wie auch die Zeitverschiebung bei den Winterspielen vier Jahre zuvor in Pyeongchang (5,3 Millionen Personen).
Abfahrten dominierten
Ski-alpin-Übertragungen dominierten das Reichweiten-Ranking. Die beiden Abfahrten knackten auf ORF 1 die Millionenmarke, wobei der Männer-Bewerb mit 1,09 Millionen Zusehern knapp zugkräftiger war als jener der Frauen (1,05 Millionen). Ersterer stellte die meistgesehene Olympia-Abfahrt seit zwölf Jahren dar, zweiterer verbuchte mit bis zu 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den höchsten Spitzenwert der heurigen Olympischen Winterspiele. Der Riesentorlauf der Männer (990.000 Zuschauer) landete knapp unter einem siebenstelligen Wert, aber schaffte es auf das Reichweiten-Podest.
Nicht unter den Top-3 landete der Skeleton-Goldlauf von Janine Flock mit im Schnitt 816.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, stellte aber einen Reichweiten-Rekord für die Sportart im ORF auf. Ebenfalls einen Quoten-Rekord – in diesem Fall für Big Air – landete Anna Gasser mit 832.000 Zuschauern bei der Qualifikation auf ORF 1.
Reichweiten-Zuwachs für ORF Sport+
Etliche Übertragungen – etwa Curling, Eisschnelllaufen oder Eiskunstlauf – waren im Sportspartenkanal ORF Sport+ zu sehen. Für den Sender waren die Spiele ein Reichweiten-Boost auf knapp 300.000 Personen Tagesreichweite. Zum Vergleich: 2025 lag die durchschnittliche Tagesreichweite für ORF Sport+ bei 213.000.
Mit Blick auf den Streaming-Bereich vermeldete der ORF ebenfalls Rekorde. Insgesamt 290 Millionen Nutzungsminuten und 7,6 Millionen Netto-Views verbuchten die Livestreams und Video-on-Demand-Angebote und wurden damit so stark genutzt wie noch nie zuvor bei Olympischen Spielen seit Beginn der Messung 2017.
