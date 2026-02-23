Heigl meldet sich mit bewegender Botschaft

Katherine Heigl hat Tage nach dem Schock ihr Schweigen über den Tod ihres „Grey‘s Anatomy“-Co-Stars Eric Dane gebrochen.
Die 47-jährige Schauspielerin, die in der ABC-Krankenhausserie neben dem verstorbenen Schauspieler als Dr. Marc Sloan die Rolle der Isobel „Izzie“ Stevens spielte, gab zu, dass sie einige Tage gebraucht habe, um zu entscheiden, ob sie öffentlich um den schrecklichen Verlust trauern solle, nachdem Eric am 19. Februar im Alter von 53 Jahren an den Folgen von ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) gestorben war.
Emotionaler Post
Am Sonntag veröffentlichte sie einen emotionalen Instagram-Post: „Ich habe tagelang über diesen Post nachgedacht. Ich habe mich noch nie wohl dabei gefühlt, öffentlich zu trauern. Ich teile meine Tränen, meine Geschichten und meine Erinnerungen mit denen, die mir am nächsten stehen, und meistens teile ich sie nur mit dem Himmel allein. Aber dieses Schweigen kann oft wie Gleichgültigkeit wirken, was ich hier nicht hinnehmen konnte.“
Anschließend wandte sie sich direkt an Danes Angehörige und sprach ihnen in ihrer Botschaft ihr tiefes Mitgefühl aus. Sie erwähnte seine Hauptbezugsperson und Ex-Frau Rebecca Gayheart (54) sowie ihre Töchter Billie Beatrice (15) und Georgia Geraldine (13).
Sie schrieb ihnen: „Rebecca, Billie, Georgia ... Es gibt so wenig, wenn überhaupt etwas, das man zu einem so tragischen Verlust wie dem euren sagen kann. All die ,Es tut mir leid‘- und ,Meine Gebete sind bei euch‘-Worte klingen inmitten so viel Schmerz und Trauer ein wenig hohl. Deshalb werde ich das Einzige sagen, was mir jemals Frieden gebracht hat, als ich jemanden verloren habe, den ich liebte.“ Anschließend zitierte sie Robert Frosts Gedicht „Nothing Gold Can Stay“. „Nichts Goldenes bleibt bestehen.“
Sie werde Erics Gold nie vergessen und werde „für immer dankbar sein, dass ich es für einen kurzen Moment genießen durfte. Danke, dass Sie ihn mit uns geteilt haben. Gott sei mit dir, mein alter Freund ... auf dein nächstes großes Abenteuer.“
