Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Legionär in Dubai

Karamatic: Aus‘m Außerfern an den Persischen Golf

Tirol
23.02.2026 15:30
Sonne, Strand und Meer: Mateo kickt gerne in Dubai.
Sonne, Strand und Meer: Mateo kickt gerne in Dubai.(Bild: Al Nasr)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Der Tiroler Verteidiger Mateo Karamatic kickt seit vergangenem Sommer in den Arabischen Emiraten, genießt das Leben in der Luxusstadt. Während er sich privat pudelwohl fühlt, ist der 24-Jährige sportlich in Dubai noch nicht so richtig heiß gelaufen.

0 Kommentare

Burj Khalifa statt Stuibenfälle. Mateo Karamatic kickte sich aus dem Reuttener Nachwuchs bis nach Dubai zu Al-Nasr in die „Pro League“ der Vereinigten Arabischen Emirate. Ob er damals in Ehenbichl schon mit Al-Nasr-Bettwäsche geschlafen hat? „Ich hab mir nie Gedanken über meine Zukunft gemacht, sondern einfach nur Fußball gespielt. Das ist das, was ich liebe“, bleibt der 24-Jährige ehrlich.

Für Al-Nasr kam der Ehenbichler in der Liga heuer erst dreimal zum Einsatz
Für Al-Nasr kam der Ehenbichler in der Liga heuer erst dreimal zum Einsatz(Bild: Al Nasr)

Sein Vertrag bei Bundesligist Hartberg (23 Spiele) lief im Sommer 2025 aus, Optionen gab’s im In- und Ausland genug. Der Emiraten-Klub hatte am Ende die Nase vorne – und das nicht nur aus finanziellen Gründen. „Eigentlich wollte ich nicht nach Arabien gehen. Was sie mir präsentiert haben, war aber sehr interessant. Der Verein will auf jüngere Spieler bauen, ihnen langfristig die Möglichkeit geben, zu wachsen.“ Gänzlich irrelevant war das Monetäre – logischerweise – aber auch nicht. „In erster Linie will ich Spaß haben, das ist mir viel wichtiger. Aber natürlich habe ich mir mit diesem Vertrag für mein Leben eine gewisse Sicherheit holen können.“

Lesen Sie auch:
Valon Berisha sah den Unfall im Rückspiegel und eilte sofort zu Hilfe.
Nach schwerem Unfall
Ex-LASK-Star musste seinen Cousin sterben sehen
23.02.2026
Umkämpfte Partie
Remis! WSG Tirol erkämpft Punkt gegen die SV Ried
22.02.2026

Außerdem scheinen auch Sonne, Strand und Meer, gerade bei der aktuellen heimischen Wetterlage, durchaus schlagende Argumente zu sein. „Dubai ist eine unglaubliche Stadt. Du kannst hier alles machen, es ist immer etwas los auf den Straßen. Genauso kannst du dir aber auch die gleiche Ruhe wie daheim in Reutte holen.“

„Der Rest liegt bei ihm“
Sportlich ist der 1,87-m-Verteidiger, der auch schon in Kroatien und Slowenien spielte, beim Tabellensechsten leider noch nicht so richtig angekommen. Erst drei Einsätze gab’s in 16 Spielen. Aufgeben wird Mateo aber maximal einen Brief: „Das ist die Entscheidung des Trainers. Ich werde weiterhin jeden Tag mein Bestes geben, der Rest liegt bei ihm.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
23.02.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.335 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
166.084 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.946 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3490 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
739 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf