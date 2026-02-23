Karamatic: Aus‘m Außerfern an den Persischen Golf

Sein Vertrag bei Bundesligist Hartberg (23 Spiele) lief im Sommer 2025 aus, Optionen gab’s im In- und Ausland genug. Der Emiraten-Klub hatte am Ende die Nase vorne – und das nicht nur aus finanziellen Gründen. „Eigentlich wollte ich nicht nach Arabien gehen. Was sie mir präsentiert haben, war aber sehr interessant. Der Verein will auf jüngere Spieler bauen, ihnen langfristig die Möglichkeit geben, zu wachsen.“ Gänzlich irrelevant war das Monetäre – logischerweise – aber auch nicht. „In erster Linie will ich Spaß haben, das ist mir viel wichtiger. Aber natürlich habe ich mir mit diesem Vertrag für mein Leben eine gewisse Sicherheit holen können.“