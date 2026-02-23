Schrieb Kinderbuch über Trauer: Jetzt vor Gericht

Frau hatte eine Affäre

Eine Reinigungskraft der Familie gab gegenüber den Ermittlern an, dass Kouri Richins Anfang 2022 nach Fentanyl gefragt habe, wie „CNN“ schreibt. Die Frau sagte aus, sie habe im Februar 2022 mehr als 15 Tabletten, von denen sie annahm, dass sie Fentanyl enthielten, von einem Drogenhändler gekauft und diese an die Frau weitergegeben. Wenige Tage später, am Valentinstag, hinterließ Richins ihrem Mann ein Sandwich und eine Nachricht, bevor sie sich mit ihrem Liebhaber traf. Wenige Stunden später sagte Erich Richins zu einem Freund: „Ich glaube, meine Frau hat versucht, mich zu vergiften“.