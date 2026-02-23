Migration: Burgenland-SPÖ ortet „Drüberfahren“

Ministerium: „Geschäftsmodell der Schlepper zerschlagen“

Konter aus dem Innenministerium: „Das Ziel des Asyl- und Migrationspakts ist klar: Durch Asylverfahren und Rückkehrzentren außerhalb Europas wird das Geschäftsmodell der Schleppermafia nachhaltig zerschlagen.“ In der Vorwoche seien im Burgenland sieben Menschen nach illegaler Einreise aufgegriffen worden, nur ein Bruchteil habe einen Asylantrag gestellt. „Die Maßnahmen zeigen Wirkung – illegale Migration geht weiter gegen null.“