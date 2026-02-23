Ersthelfer auf A9 getötet: Drei Lenker vor Gericht

„Kollisionswarner sprach auch nicht an“

Die Verteidiger der anderen beiden sprechen von einem „unglücklichem Ereignis, das keiner verhindern konnte“. Der 58-jährige Autolenker wurde selbst so schwer verletzt, dass er im Koma lag. Die Pflegerin, die vor Gericht mehrmals in Tränen ausbricht, beteuert, das Hindernis nicht gesehen zu haben. „Wie kann man das auch erkennen? Alles war grau in grau und nichts hat reflektiert“, sagt ihr Anwalt. „Der Kollisionswarner hat auch nicht angesprochen.“