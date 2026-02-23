Spenderherz erfroren: War es fahrlässige Tötung?

Die Tragödie um den kleinen Buben bewegt das ganze Land und viele weit über dessen Grenzen hinaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelte bereits in den vergangenen Tagen wegen des Falls. Nach Domenicos Tod am Wochenende wurde die Anklage jedoch auf Tötung erweitert. Sieben Personen aus dem Gesundheitsbereich wurden informiert, dass sie unter Untersuchung stehen, ihre Handys wurden im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmt.