Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Domenico (2) tot

Spenderherz erfroren: War es fahrlässige Tötung?

Ausland
23.02.2026 15:29
Der Anwalt der Mutter behauptete am Sonntag, dass wichtige Teile von Domenicos ...
Der Anwalt der Mutter behauptete am Sonntag, dass wichtige Teile von Domenicos Krankenhausunterlagen fehlen. Er forderte tiefgründige Ermittlungen zur Klärung des Falles.(Bild: StockMe - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem Domenico (2) am Wochenende nach der missglückten Herz-OP – ihm war ein erfrorenes Spenderherz eingesetzt worden – gestorben ist, hat die Staatsanwaltschaft von Neapel nun eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

0 Kommentare

Die Tragödie um den kleinen Buben bewegt das ganze Land und viele weit über dessen Grenzen hinaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelte bereits in den vergangenen Tagen wegen des Falls. Nach Domenicos Tod am Wochenende wurde die Anklage jedoch auf Tötung erweitert. Sieben Personen aus dem Gesundheitsbereich wurden informiert, dass sie unter Untersuchung stehen, ihre Handys wurden im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmt.

Nun wird geprüft, ob das Herz beschädigt wurde, weil der Kühlschrankbehälter für den Transport von Bozen nach Neapel nicht den Standards entsprach. Auch gilt es zu analysieren, ob Trockeneis anstelle von normalem Eis zur Konservierung verwendet wurde. Zur Kühlung von Spenderorganen wird normales Eis benutzt, da dieses Temperaturen von null bis vier Grad plus erreicht – je nach Lagerung. Trockeneis wird hingegen zur extremen Kühlung bis zirka minus 78 Grad eingesetzt.

Die Beerdigung des zweijährigen Buben findet diese Woche, voraussichtlich am Donnerstag oder ...
Die Beerdigung des zweijährigen Buben findet diese Woche, voraussichtlich am Donnerstag oder Freitag statt.(Bild: FB)

Obduktion soll mehr Klarheit schaffen
Ob das Organ möglicherweise bereits beim Eingriff in Bozen derart stark beschädigt worden sein könnte und somit für eine Transplantation nicht mehr brauchbar oder der unsachgemäße Transport ausschlaggebend war, kann vermutlich nur die Obduktion des kleinen Domenico klären, die von der Staatsanwaltschaft Neapel verfügt wurde.

Der Südtiroler Gesundheitslandesrat, Hubert Messner, erklärte gegenüber RAI Südtirol, er vertraue voll auf die Arbeit der Bozner Ärzte. „Ich bin überzeugt, dass unsere Mitarbeiter hier das Beste geleistet haben. Soweit ich das überblicken kann, ist wirklich alles nach Protokoll abgelaufen. Unsere Mitarbeiter geben tagtäglich ihr Bestes. Seit Wochen stellen Medien Spekulationen an, das ist sehr belastend“, so Messner.

Lesen Sie auch:
Mutter plant Stiftung
Falsch gekühltes Spenderherz: Bub nun gestorben
21.02.2026
Mutter bittet Ärzte
Kein Spenderherz für Buben (2): „Lasst ihn gehen“
20.02.2026

„Nie ein Problemfall“
„Wir haben in Südtirol eine hohe Bereitschaft Organe zu spenden. In den vergangenen 30 Jahren, das ist in etwa jene Zeitspanne, die ich überblicken kann, hatten wir nie eine kritische Situation bei Entnahme, Transport und Transplantation der Organe. Das wäre das erste Mal. Das Team hat große Erfahrung. Es hat nie einen Problemfall gegeben“, betonte der Landesrat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.02.2026 15:29
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine