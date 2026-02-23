Prinzessin Kate wird für ihr „Angel Hair“ gefeiert

Prinzessin Kate verzauberte bei den BAFTAs 2026 mit ihrer bislang längsten, glänzendsten Haarpracht. Experten erklären jetzt, wie man den Look – liebevoll „Angel Hair“ genannt – selbst nachstylen kann.
Die BAFTAs 2026 markierten nicht nur Prinzessin Kates glanzvolle Rückkehr auf den roten Teppich – sie sorgten auch für einen der meistdiskutierten Beauty‑Momente des Jahres. In einem rosafarbenen Gucci‑Traumkleid erschien die Prinzessin von Wales erstmals seit zwei Jahren wieder bei einer großen Award‑Show. Doch es war vor allem ihr Haar, das weltweit für Aufsehen sorgte.
Langes Engelshaar
Auf dem roten Teppich präsentierte Kate ihre bisher längste Haarpracht – in weichen, voluminösen Locken, die Fans sofort als „echten Disney-Prinzessinnen-Moment“ feierten und Beauty-Magazine „Angel Hair“, also Engelshaar, tauften. Die Kombination aus Länge, Glanz und Bewegung setzte einen neuen Beauty‑Trend, der sich bereits in den Suchanfragen widerspiegelt.
Laut den Hair‑Experten der HairNeva Clinic stiegen die weltweiten Suchanfragen nach „long hair“ seit Kates Auftritt um 92 Prozent.
Die Produkte, die Kate vermutlich verwendet
Haarpflege‑Experte Dr. Guncel Ozturk erklärt, warum Kates Haare so gesund und glänzend wirken. Die Princess of Wales setzt demnach auf eine Routine, die stark auf Reparatur und Feuchtigkeit ausgerichtet ist. Welche Produkte sie genau verwendet, ist nicht offiziell bestätigt, doch in der Branche wird seit Jahren spekuliert, dass ihr Team auf die nährenden Linien von Kérastase setzt. Entscheidend sei eine Kombination aus hydratisierenden und stärkenden Formeln, die Frizz reduzieren und Spliss vorbeugen. Conditioner mit pflegenden Inhaltsstoffen wie Arganöl oder Sheabutter sollen zusätzlich für Geschmeidigkeit sorgen.
Auch Kates Waschgewohnheiten tragen offenbar zu ihrem gesunden Haarbild bei. Sie soll ihre Haare nicht täglich reinigen, sondern bewusst Pausen einlegen, um die natürliche Schutzschicht nicht zu strapazieren. Wer sein Haar zu häufig wäscht, riskiert Trockenheit und Haarbruch – ein Problem, das viele unterschätzen.
Der Schlüssel zu Kates Glanz-Mähne
Ein weiterer Schlüssel zu Kates glänzender Mähne sind regelmäßige Haarmasken, die nach dem Shampoo in die Längen und Spitzen eingearbeitet werden. Sie versorgen das Haar mit intensiver Feuchtigkeit und sorgen für sichtbar mehr Geschmeidigkeit. Für besonders strapaziertes Haar empfiehlt sich eine längere Einwirkzeit, um die pflegenden Wirkstoffe optimal wirken zu lassen.
Föhnen, Bürsten, Lockenstab
Beim Styling setzt Kate inzwischen auf weichere, längere Locken. Für diesen Look wird das Haar zunächst mit einer glättenden Creme oder einem Blow‑Dry‑Spray vorbereitet und anschließend in Sektionen geföhnt, um Volumen am Ansatz zu schaffen. Das Fixieren der einzelnen Partien mit Clips sorgt dafür, dass die Locken ihre Sprungkraft behalten. Nach dem Auskühlen wird das Haar sanft mit einer Bürste aus Wildschweinborsten ausgekämmt, die die natürlichen Öle vom Ansatz bis in die Spitzen verteilt und zusätzlichen Glanz verleiht. Lockenstäbe sorgen anschließend für die typischen, eleganten Waves, die Kate so oft trägt. Unverzichtbar bleibt dabei ein guter Hitzeschutz, um Haarbruch und langfristige Schäden zu vermeiden.
Auch Kates Ernährung spielt eine Rolle. Sie soll ihren Tag häufig mit Haferflocken und einem nährstoffreichen Smoothie beginnen, der Zutaten wie Spinat, Kale oder Spirulina enthält. Diese Lebensmittel liefern Proteine und Vitamine, die das Haarwachstum unterstützen und die Haarstruktur stärken. Regelmäßige Bewegung fördert zudem die Durchblutung der Kopfhaut und damit die Versorgung der Haarfollikel.
