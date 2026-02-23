Prinzessin Kate wird für ihr „Angel Hair“ gefeiert

Föhnen, Bürsten, Lockenstab

Beim Styling setzt Kate inzwischen auf weichere, längere Locken. Für diesen Look wird das Haar zunächst mit einer glättenden Creme oder einem Blow‑Dry‑Spray vorbereitet und anschließend in Sektionen geföhnt, um Volumen am Ansatz zu schaffen. Das Fixieren der einzelnen Partien mit Clips sorgt dafür, dass die Locken ihre Sprungkraft behalten. Nach dem Auskühlen wird das Haar sanft mit einer Bürste aus Wildschweinborsten ausgekämmt, die die natürlichen Öle vom Ansatz bis in die Spitzen verteilt und zusätzlichen Glanz verleiht. Lockenstäbe sorgen anschließend für die typischen, eleganten Waves, die Kate so oft trägt. Unverzichtbar bleibt dabei ein guter Hitzeschutz, um Haarbruch und langfristige Schäden zu vermeiden.