Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Salzburg

Bluttat am Hauptbahnhof mit Bierflasche und Messer

Salzburg
23.02.2026 15:22
Der Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofes.
Der Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofes.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Ein Türke (27) musste sich am Montag im Salzburger Landesgericht dem Vorwurf des versuchten Mordes stellen: Er soll am 20. Juli einen Tschechen am Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofes mit einer Glasflasche und einem Messer attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt haben. 

0 Kommentare

Den Vorwurf der Salzburger Staatsanwaltschaft bestritt der Angeklagte zu Beginn des Prozesses am Montag. An jenem Juli-Tag waren der Angeklagte und das Opfer – offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen – beim Bahnhofsvorplatz in Streit geraten.

Der Anklage nach attackierte der 27-Jährige seinen tschechischen Kontrahenten zuerst mit einer Bierflasche gegen dessen Kopf. Der Angreifer entfernte sich nach der Tat. Trotz des Angriffs ging der Tscheche ihm nach. Beim neuerlichen Aufeinandertreffen soll der Türke ein Messer gezückt und viermal zugestochen haben: in den Oberarm, Bauch, Schulter und Rücken des Opfers. 

Motiv völlig unklar
Aus welchem Grund die beiden Männer in Streit gerieten, geht aus der Anklage nicht hervor. Das Opfer selbst konnte gar nicht befragt werden: Der offenbar obdachlose Tscheche wird nach wie vor von den Ermittlungsbehörden gesucht.

Lesen Sie auch:
Strafprozess im Saal 230 des Salzburger Landesgerichtes.
Gefängnisstrafe
Streit um Party-Lärm führte zu Messerstichen
04.02.2026

Aber: Ein Augenzeuge, der die Tat beobachtet haben soll, konnte ausfindig gemacht werden – nämlich in einem tschechischen Gefängnis. Das Gericht will den Mann näher befragen. Deswegen wurde der Strafprozess vertagt: Am 23. März wird weiterverhandelt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
23.02.2026 15:22
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Staatsanwaltschaft
HauptbahnhofBluttatMordLandesgerichtDrogen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.335 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
166.084 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.946 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3490 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
739 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf