Bluttat am Hauptbahnhof mit Bierflasche und Messer

Der Anklage nach attackierte der 27-Jährige seinen tschechischen Kontrahenten zuerst mit einer Bierflasche gegen dessen Kopf. Der Angreifer entfernte sich nach der Tat. Trotz des Angriffs ging der Tscheche ihm nach. Beim neuerlichen Aufeinandertreffen soll der Türke ein Messer gezückt und viermal zugestochen haben: in den Oberarm, Bauch, Schulter und Rücken des Opfers.