Grünes Licht der Smartwatch steuert Insulinbildung

Erfolgreich an Mäusen getestet

Die Wissenschaftler testeten ihr System sowohl an einer Speckschwarte als auch an lebenden Mäusen, denen sie die Zellen implantierten, wie die ETH Zürich am Montag mitteilte. Sie konnten das aktivierende Grünlicht demnach einschalten, indem sie die „Lauf-App“ der Smartwatch starteten. „Solche Uhren ab Stange sind universell nutzbar, um den molekularen Schalter umzulegen“, sagt Fussenegger. Neue Modelle sendeten das Licht gepulst, was sich noch besser eigne, um das Gennetzwerk am Laufen zu halten.