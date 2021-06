Gerechtigkeit für Türkis-Grün

Leonore Gewessler muss in den kommenden Monaten noch etliche Gespräche in den Landeshauptstädten führen. Vor Dezember wird es mit dem 1-2-3-Ticket also eher nichts mehr. Sollte die Regierung bis dahin halten, könnte das teure Klima-Projekt der Umweltministerin eines der wenigen sachpolitischen Ergebnisse der Koalition gewesen sein. Denn von Korrekturen in der Sicherheit und Justiz abgesehen, fällt die bisherige Erfolgsbilanz bescheiden aus: maximaler Lärm um minimale Veränderungen.