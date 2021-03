Nationalrat bringt 1-2-3-Klimaticket auf den Weg

Gewessler: „Revolution im öffentlichen Verkehr“

Infrastrukturministerin Gewessler sprach von einer „Revolution im öffentlichen Verkehr“. Dieser könne so günstig wie nie zuvor genützt werden. Dass die Umsetzung des Tickets noch scheitert, glaubt die Ministerin nicht. Der Zeitplan werde halten, so Gewessler: „Noch in diesem Jahr werden wir es in Händen halten.“