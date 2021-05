„Von 100 auf 55 Prozent ist nicht verkraftbar!“

Es ist - gemessen am Rückgang des Bruttoinlandsprodukts - die größte Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg. Das trifft nicht zuletzt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die die Regierung stets beteuert, alles getan zu haben. Die Opposition sieht das naturgemäß anders. Was geschafft wurde, und was fehlt, das besprechen diese Woche bei „Moment Mal“ Gewerkschafter und Nationalratsabgeordneter Josef Muchitsch (SPÖ) sowie Klubobmann und Obmann des ÖAAB August Wöginger (ÖVP) mit Damita Pressl.