„Islam-Landkarte trägt nichts zur Integration bei“

Ludwig kündigte zudem via Twitter an, die Schirmherrschaft des Religions-Projekts „Botschafter des sozialen Zusammenhalts“ zu übernehmen. Initiiert wurde es von Rabbiner Schlomo Hofmeister und Imam Ramazan Demir, mit dabei ist auch Generalvikar Nikolaus Krasa von der Erzdiözese Wien. In dem Projekt sollen „die Gemeinsamkeiten bzw. die Wurzeln der Religionen“ aufgezeigt werden, um so „aktiv gegen Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Rassismus aufzutreten“.