Messerdrohung: Sinnvoller „als a paar Watschen“

Mit 1,2 Promille Alkohol im Blut hat ein 58-Jähriger am Dienstagabend zwei Jugendliche mit einem Taschenmesser in einem Wiener Innenhof bedroht, um sie zum Gehen zu bewegen - für ihn die sinnvollere Alternative, „als ihnen a paar Watschen runterzuhauen“, wie er der Polizei erklären sollte. Bereits davor war der Mann mit den beiden 16-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Penzing aneinandergeraten.