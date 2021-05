Maxi Blaha: Aufarbeitung des Mahler-Krimis

„Es ist ein Krimi, der noch nicht aufgearbeitet wurde - bis jetzt“, macht es Schauspielerin Maxi Blaha spannend. Die Bilder, die Fotograf Peter Rigaud von ihr als Alma Mahler (†1964) zauberte, machen uns zusätzlich neugierig. Sind der Appetizer auf das, was die Zuseher bei der Premiere am 21. Juli in der Klimt-Villa in Wien erwarten wird.