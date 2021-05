Was ist mit unseren Politikern los?

Reißt euch auf den letzten Metern zusammen!

Es wäre schade, wenn in Zeiten, in denen das Land wieder aufblüht, sich die Politik hauptberuflich in tiefen Schlammschlachten verzettelt. Das sorgt zwar für ganz lustige Unterhaltung, es macht aber das Vertrauen in unsere Politiker nicht besser. Gerade auf den letzten Metern der Pandemie sollten sich unsere Vertreter noch ein wenig zusammenreißen. Wenn das alles vorbei ist, ist noch genug Zeit, sich gegenseitig mit Dreck zu bewerfen.