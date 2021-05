Spritzer, Ballons und gute Stimmung am Donaukanal

Nach fast sieben Monaten des tapferen Ausharrens geht es fürs Österreichs Wirte am heutigen Mittwoch endlich wieder los: Die Gastronomie hat wieder geöffnet! Keine Sekunde zu lange geschlossen halten, wollte die Blumenwiese am Wiener Donaukanal. Und so öffnete das beliebte Lokal bereits um 5 Uhr seine Pforten, um mit seinen Gästen „das Leben zu feiern“.