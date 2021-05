Cindy Crawford posiert unten ohne für die „Vogue“

Schon 18 Mal schaffte es Cindy Crawford auf dem Cover der „Vogue“, doch erst jetzt das erste Mal auf das Cover der brasilianischen Ausgabe. „Danke, dass ihr mich daran erinnert hat, was ich am Model so sehr liebe - Zusammenarbeit und voluminöses Haar! Ha!“, schwärmte Crawford auf Instagram. „Dieses Shooting für die ,Vogue Brasil‘ hat so viel Spaß gemacht!“