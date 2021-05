Zonen fixiert: In Liesing droht Pickerl-Teppich

In Liesing sind die Zonen für das Parkpickerl praktisch fix. Laut Vorsteher Gerald Bischof (SPÖ) gibt es eine breite Mehrheit in einer Arbeitsgruppe des Bezirks. So werden die Industriegebiete Liesing und Inzersdorf sowie Bereiche entlang der Kaltenleutgebner Straße und der Breitenfurter Straße ausgenommen. „Ich denke, das ist eine gute Lösung für die Menschen im Bezirk“, so Bischof.