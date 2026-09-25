Drogenszene: Situation „war noch nie so schlimm“

Bund und Stadt am Zug

Besonders erfolgreich gegen die Drogenszene werden diese Maßnahmen aber wohl kaum sein. Baurecht und Laschan sehen daher Bund und Stadt in der Pflicht. „Es braucht vor allem mehr Polizei“, so der Bezirkschef. In der Bezirksvertretungssitzung am Donnerstag wurde ein Antrag für eine weitere Polizeistation angenommen.