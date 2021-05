Außergewöhnlich ruhig: Wo bleiben die Turbo-Fans?

„Das Wetter dürfte die GTI-Fans wohl etwas ausgebremst haben. Wir haben wirklich mit einem Ansturm gerechnet; bis jetzt ist der aber ausgeblieben“, erklärt Polizeisprecher Thomas Payer. Es sei bisher weder zu gravierenden Behinderungen auf den Straßen noch zu Exzessen gekommen. Sogar in Velden, im Raum Faaker See und im Seental, wo es um diese Zeit nur so von Turbo-Fans wimmelt, seien kaum getunte Autos zu sehen gewesen.