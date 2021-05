Mehr Kontrollen: GTI-Lärm macht die Anrainer krank

Quietschende Reifen, dröhnende Auspuffe und laute Fehlzündungen auf Knopfdruck rauben nachts vielen Menschen den Schlaf, die in der Region um Faaker See und Wörthersee leben. Die Lenker haben viel Geld in ihre Boliden investiert, um sie Gleichgesinnten und staunenden Schaulustigen präsentieren zu können.