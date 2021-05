Schwerpunktaktion: GTIs fast so laut wie Flugzeuge

Nicht nur Kärntner gingen der Polizei am Wochenende ins Netz, auch Osttiroler, Steirer, Salzburger und Oberösterreicher wurden angehalten. Denn die Beamten machten am Staatsfeiertag mit Lärmmessgeräten rund um Velden und im Seental Jagd auf illegal umgebaute Fahrzeuge. Nicht genehmigte Umbauten und Manipulationen an den Abgasanlagen sorgen nämlich oft für unsäglichen Lärm.