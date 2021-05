Wirbel um neue AGB: WhatsApp rudert wieder zurück

In Europa gelten für WhatsApp andere Standards

Für Nutzer in Europa, betonte WhatsApp bereits bei der Ankündigung der neuen AGB, soll sich durch diese ohnedies wenig ändern. Es gebe „keine Änderungen an den Praktiken der Datenweitergabe von WhatsApp in der europäischen Region (einschließlich Großbritannien), die sich aus den aktualisierten Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie ergeben“, so WhatsApp. Die Zustimmung der User in Europa will man freilich trotzdem. Der Datenschützer und Jurist Max Schrems von der Datenschutz-NGO noyb.eu: „Das ist eines der wenigen Male, dass die Datenschutzgrundverordnung gewirkt hat.“