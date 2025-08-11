Deutsche in Not: Spaltensturz, Hochwasser, Nebel!

Sichtweite unter 20 Meter

Eine heikle Bergung begann. „Es handelt sich um ein sehr abschüssiges, plattiges Gelände, wo man sich schon bei normalen Bedingungen gut auskennen muss, um zwischen den glatten Platten einen Pfad zu finden“, so Baumann. Zum Zeitpunkt der Bergung war es schon dunkel, erschwerend kam der Nebel hinzu, die Sichtweite lag teilweise unter 20 Metern.