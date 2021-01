WhatsApp ändert AGB: Nutzer strömen zu Signal

„Als Teil der Facebook-Unternehmen erhält WhatsApp Informationen von anderen Facebook-Unternehmen und teilt auch Informationen mit anderen Facebook-Unternehmen“, heißt es in der aktualisierten Datenschutzrichtlinie von WhatsApp. In Kraft treten soll diese am 8. Februar - wer ihr bis dahin nicht zustimmt, kann den Messenger ab dem Stichtag nicht mehr nutzen. Man wolle damit gegen Spam, Drohungen, Missbrauch und Rechteverletzungen vorgehen, begründet Facebook den Schritt.