Das passiert, wenn man WhatsApp-AGB nicht zustimmt

Chats ab Mitte Mai nicht mehr exportierbar

Eine weitere Änderung, die ab 15. Mai greift: Der Export von WhatsApp-Chats ist nach diesem Stichtag nicht mehr vorgesehen. Ein Export und Import in einen anderen Messenger - die AGB-Änderung hatte einen beispiellosen Nutzer-Exodus in Richtung Signal, Telegram und Threema bewirkt - ist dann nicht mehr möglich. Wer mit einem Wechsel liebäugelt und Chats archivieren oder anderswo importieren will, sollte das also vor 15. Mai tun.