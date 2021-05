Spittal: „Together Point“ soll Lebensmittel retten

Auch Lokal Ma ma Mia rettet Lebensmittel vor der Tonne

Aber nicht nur der Verein „Toether“ setzt sich für die Rettung von Lebensmitteln ein. Auch Judith und Bernhard Kepe vom Lokal Ma ma Mia in Spittal sagen der Lebensmittelverschwendung den Kampf an. Sie sind dem Verein Too Good To Go, der Essen vor der Mülltonne rettet, beigetreten. Die noch frischen Menüs können nach Vorbestellung über die Too Good To Go-App bei den beiden abgeholt werden.