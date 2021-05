Mit Rollstuhl und E-Scooter durch das Rohrer Moor

Einige Mitglieder des ÖZIV Burgenland besuchten das Moor und halfen mit ihrem Know-how. An Ideen mangelte es nicht. So wurde versucht, über ein Crowdfunding-Projekt zwei Elektro-Scooter zu finanzieren, mit denen Rollstuhlfahrer dann das Gebiet erkunden können. „Diese Scooter werden an Rollstühle ,angedockt‘ und sichern so eine bequeme Mobilität“, weiß Helga Galosch. Und sie ist mit dem Ergebnis ganz zufrieden.