„Briefe vielleicht zu Zeiten von Goethe spannend“

Die SPÖ will die Anzahl der Vizeparteichefs reduzieren - von 17 auf sechs. Dass der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil herausfällt, war von Anfang an klar. Also hat er vorgegriffen und in einem Brief an die Parteispitze angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Darin hat er auch mit Kritik an der SPÖ nicht gespart. Ist die berechtigt? Hat die SPÖ ihre Volksnähe verloren und wohin muss sie sich orientieren, um zukunftsfähig zu bleiben? Das bespricht krone.tv-Journalistin Damita Pressl diese Woche bei „Moment Mal“ mit der Nationalratsabgeordneten Julia Herr und dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (beide SPÖ).