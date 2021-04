Sonntagsfrage: ÖVP auf niedrigstem Wert seit 2019

Werner Kogler belegt letzten Platz

Viele Wähler geben laut „profil“-Vorabmeldung an, keine der genannten Personen wählen zu wollen. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner kommt auf 16 Prozent (plus eins), NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger auf sieben und Grünen-Chef Werner Kogler legt leicht auf fünf Prozent (plus eins) zu, bleibt aber auf dem letzten Platz.