Hinter den Kulissen des Doskozil-Rücktritts

In der Betreffzeile er Mail steht „vertraulich“

Über ein Detail können die meisten Roten nur lachen, manchen ist der Humor angesichts der ewigen innerparteilichen Querelen aber auch bereits vergangen. Doskozil verschickte seinen Brief als E-Mail an das SPÖ-Bundesparteipräsidium. Und in der Betreffzeile des Schreibens, über das seit Montag das ganze Land diskutiert, steht „vertraulich“.