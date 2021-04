Netflix bietet Nutzern Entscheidungshilfe

Wer kennt sie nicht, die Momente, in denen wir keine Lust darauf haben, Entscheidungen treffen zu müssen. Zumindest beim Streaming will Netflix diese Arbeit nun abnehmen und führt daher nach erfolgreichen Tests seine „Etwas abspielen“ genannte Zufallswiedergabe bei allen Nutzern ein. Mit ihr fänden diese „genau die richtigen Filme und Serien nach ihrem Geschmack“, so das Versprechen des Streaming-Anbieters.