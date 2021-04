Saisonstart beim Spargel leicht verzögert

Lieferungen im ganzen Land

Mittlerweile ist schon Andreas Junior in den Betrieb eingestiegen. Er ist der, der im Geschäft steht und den Spargel an die Kunden verkauft. Vater Andreas liefert die gesunden Gemüsestangen an Liebhaber im ganzen Burgenland. „Uns ist im Vorjahr wegen Corona die Gastronomie komplett weggebrochen. Zum Glück haben wir aber unsere Privatkunden“, so die Haiders.