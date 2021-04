Gastro will Gäste im Freien ohne Test bewirten

Erste Lockerungen Mitte Mai sollen mit Zutrittstests möglich sein. Die soll es nicht im Handel, wohl aber in Lokalen und Co. geben. Der Handel begrüßt den Verzicht auf Zutrittstests, aber Gastro-Vertreter stellten klar: Sie wollen Gäste im Freien ohne Test bewirten dürfen. FPÖ-Chef Norbert Hofer sprach mit Blick auf die Eintrittstests von einem „Todesstoß für Gastro und Kultur“, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig will indessen weiterhin „sehr vorsichtig“ agieren, was Öffnungsschritte betrifft.