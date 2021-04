Kurz: Keine Testpflicht im Handel, dafür in Gastro

Die in der Vorwoche angekündigten Öffnungsschritte in allen derzeit geschlossenen Branchen werden konkreter. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekräftigte zu Beginn des zweiten Tages der Regierungsklausur die Absicht, Mitte Mai österreichweit Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Tourismus, Gastronomie, Sport und Kultur durchzuführen. Vom Tisch sind dabei laut Kurz die angedachten Zutrittstests für den Handel, in Gastro und Tourismus soll sehr wohl eine Testpflicht kommen.