Öffnungen: Ludwig kritisiert Bundeskanzler Kurz

Ludwig: „Sehr vorsichtig, was Öffnungen betrifft“

„Ich werde dann Öffnungsschritte mitverantworten, wenn es die Situation in den Spitälern, insbesondere auf den Intensivstationen zulässt“, stellt der Bürgermeister klar. Und so schaut der Plan für Wien aus: Anfang kommender Woche wird Ludwig mit Experten wieder über die Maßnahmen beraten. Auf den Wiener Intensivstationen gibt es zwar einen leichten Rückgang. Dies sei jedoch das Ergebnis der Maßnahmen, die vor drei Wochen in der Bundeshauptstadt gesetzt wurden.