Polizei bereitet sich auf GTI-Ansturm im Mai vor

Anzeigen wegen Lärms und Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen veranlassten die Polizei am vergangenen Wochenende, ein GTI-Treffen mit rund 250 Teilnehmern am Faaker See aufzulösen. Der in der Community beliebte Arneitz-Parkplatz und das Bauernmarktgelände in Faak wurden daraufhin behördlich gesperrt. In Ermangelung passender Treffpunkte – auch der Pyramidenkogel ist ja gesperrt – tourten dann einige Teilnehmer in ihren Boliden quer durch Kärnten.