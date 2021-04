Tests für Volksschul-Lesestudie PIRLS starten

Gleich 4500 Schülerinnen und Schüler der 4. Volksschulklasse nehmen ab heute, Montag, in 150 per Zufall ausgewählten Schulen an der internationalen Lesestudie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) teil. Diese Untersuchung erfasst alle fünf Jahre die Lesekompetenz der Mädchen und Buben in 60 Ländern. Die letzte Studie ergab, dass Kinder mit deutschsprachigem Hintergrund beim Abschluss der Volksschule bessere Ergebnisse lieferten als fünf Jahre davor. Kinder mit Migrationshintergrund hingegen nicht.