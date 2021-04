Winterliche Zugabe brachte Schnee bis nach Wien

Schneefall auch am Mittwoch

Mehr als neun Grad dürfen am Dienstag nicht erwartet werden. Die Winterjacke sollte also besser noch einmal aus dem Schrank geholt werden, denn auch in den nächsten Tagen legt der Frühling eine Pause ein. Noch einmal Schnee kündigt sich nämlich auch in der Nacht auf Mittwoch vor allem im Westen des Landes an, im Laufe des Mittwochs breitet sich der Schneefall laut Prognose der Österreichischen Unwetterzentrale dann auch an der Alpennordseite aus.