Tief Ulli bringt noch einmal Frost, Wind, Schnee

Für heute, Dienstag, sagen die Meteorologen eine Kaltfront voraus, die über dem Süden von Österreich liegt. Von Villach bis zum steirischen Leibnitz soll es bis in tiefste Lagen schneien. Am meisten Schnee wird in den Karawanken und deren Umfeld erwartet. Die Autobahnmeistereien stehen mit Räumfahrzeugen bereit; sie erwarten im Raum Villach und Arnoldstein bis zu 15 Zentimeter Schnee.