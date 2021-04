Windböen führten zu Feuerwehreinsätzen in Tirol

Starke Windböen haben am Montagabend in Tirol vereinzelt Feuerwehreinsätze ausgelöst. In Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) entzündete sich durch den Wind etwa ein Feuer in einer Feuerschale. Außerdem verlegten mehrere umgeworfene Bäume eine Landesstraße. In Jenbach (Bezirk Schwaz) wurde ein Blechdach eines Gartenhauses komplett abgedeckt.