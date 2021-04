Schnee, Frost und Sturm vertreiben den Frühling

Strenger Frost bedroht Obstkulturen

In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen allerdings noch einmal in den Keller. Besonders hinsichtlich der Obstkulturen dürfte dies die wohl „kritischste Nacht“ werden, warnte Spatzierer. Im ganzen Land kündige sich leichter bis mäßiger Frost an, in schneebedeckten Alpentälern „ist sogar strenger Frost möglich“. Erinnerungen werden dabei wohl an das vergangene Jahr wach, als der strenge Frost im April 2020 in vielen Regionen zu einem Totalausfall bei der Marillenernte geführt hatte. „Bleibt zu hoffen, dass Frostberegnung oder Feuerstellen das Schlimmste abwenden“, hieß es.