Die Länge macht den Unterschied

Wenn doch, dann trifft es Männer schwerer

Grundsätzlich haben Erreger größere Schwierigkeiten, den Weg in der langen männlichen Harnröhre bis zur Blase zurückzulegen. Bei vergrößerter Prostata kann die Harnblase aber nicht so gut entleert werden, und es bleibt Urin darin zurück. Bakterien und andere Keime werden dann mitunter schlechter aus den Harnwegen herausgeschwemmt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Infekt erhöht sich. Und bricht dieser doch einmal bei einem Mann aus, kommt es dann eher zu Komplikationen. Auch die Schmerzen sind zumeist stärker ausgeprägt. Vor allem Ältere, etwa ab 60 Jahren, sind häufiger von dieser Problematik betroffen. Mitunter ist eine Geschlechtskrankheit Ursache des Infekts. So kann etwa der Erreger der Gonorrhoe (Tripper) eine Entzündung der Harnröhre verursachen. Vor allem, aber nicht nur für Männer, gilt: Bei heftigeren Beschwerden wie Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen, die länger als ein paar Tage anhalten, sollte immer ein Arzt aufgesucht werden. Auch eine harmlose Harnweginfektion kann unbehandelt zu schwerwiegenden Komplikationen führen.