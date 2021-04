Für „Moonlight“ wühlte er nach alten Liebesbriefen

„Moonlight“ am 9. April

„Seine Gefühle niederschreiben - das sollte jeder einmal machen“, empfiehlt Rian. Er habe als Teenager viele Liebesbriefe geschrieben, aber auch selbst einige erhalten. In seinem neuen Song „Moonlight“, der am 9. April erscheint, verarbeitet er mithilfe dieser Briefe seine Jungendjahre und die erste große Liebe. „Als Hommage an alte Zeiten.“