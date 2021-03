Taktische Gefechte im Multiplayer-Shooter „Isonzo“

„Isonzo“ soll sowohl Einzelspieler- als auch Multiplayer-Missionen enthalten, wobei der Fokus auf letzteren liegen soll. Statt plumper Ballerei will man realistische und taktisch fordernde Schlachten mit realistischer Physik schaffen, in denen die Spieler wahlweise auf der Seite Österreich-Ungarns oder Italiens in den Kampf ziehen. Es soll verschiedene Soldatenklassen und einen neuen Spielmodus namens „Offensive“ geben.