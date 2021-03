So rechtfertigt Samsung nicht austauschbare Akkus

Naturschützer fordern Recht auf Reparatur

Beim deutschen Naturschutzbund NABU will man derlei Einwände gegen austauschbare Akkus nicht gelten lassen. „Wir brauchen nachhaltigen Konsum“, so Sascha Roth von NABU. In Richtung Samsung sagt er, ihm seien keine Fälle bekannt, in denen Verbraucher sich über die Haltbarkeit der wenigen Smartphones mit austauschbarem Akku beklagt hätten.