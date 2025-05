Wird dieser Wirt Hüter eines Millionenschatzes?

Wiens Gastro-Chef, Vertreter von 9000 Unternehmer und Filetstück in der Wirtschaftskammer. Offiziell wird der Nachfolger von Peter Dobcak am 12. Mai gekürt. Obwohl die SPÖ die Wirte-Wahl im März gewonnen hat, dürfte der begehrte Posten an die ÖVP gehen. Der neue Obmann hütet einen Millionenschatz.