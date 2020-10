„Zombie-Akkus“ im Müll: Ein hochexplosives Problem

Feuerwehr muss fast täglich ausrücken

Tatsächlich sind solche Brände für die Feuerwehr Routine: In Großbritannien komme es fast täglich zu Vorfällen in Recycling-Werken, die in etwa 40 Prozent der Fälle von explodierenden Akkus ausgelöst werden. Die Dunkelziffer könnte sogar noch höher sein. Auch die österreichische Abfallwirtschaft berichtete in den letzten Jahren von einer Häufung solcher Vorfälle. Verhindern kann man Brände von „Zombie-Akkus“, wie sie in den Recycling-Werken genannt werden, allerdings kaum.